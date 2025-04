Highlights Inter-Roma 0-1: terza sconfitta consecutiva

Inter-Roma finisce 0-1, con i nerazzurri che incassano la terza sconfitta consceutiva, la seconda in campionato. A San Siro, nella 34a giornata di Serie A, decide il gol di Soulé nel primo tempo, al quale la squadra di Inzaghi non ha saputo reagire.

Rivivi la gara con gli highlights e leggi le pagelle di Inter-Roma.

GOL 0-1 SOULE

Matías Soulé strikes with a sharp right-footed shot from the tight angle inside the six-yard box, stunning Inter Milan to make it 1-0! 🔥🚀



