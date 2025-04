Zazzaroni: “Inter confusa e lenta. Ma le auguro una cosa”

Giunta alla terza sconfitta di fila, l’Inter adesso comincia seriamente a preoccupare. E’ vero che, come più volte ripetuto dai dirigenti, la stagione non potrà dipendere esclusivamente da queste ultime partite, ma più che altro da quello che è stato il percorso complessivo svolto dai ragazzi di Simone Inzaghi. Allo stesso tempo, è evidente che servirà una netta sterzata a partire da Barcellona per cancellare il trend negativo degli ultimi tre incontri.

Sulle pagine del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni ha analizzato così il momento dell’Inter: “Il tocco tragico di un’Inter che effettivamente sembra svuotata: è alla terza sconfitta di fila, è confusa, lenta e lunga, frastornata, nervosa, nervosissima, Lautaro ne riassume la condizione di instabilità emotiva. Le idee e la brillantezza sono rimaste negli spogliatoi dopo i primi 45 minuti del derby di coppa e non sono più uscite. Questa rapidissima involuzione mi ha sorpreso e impressionato: pensavo che l’Inter avrebbe avuto la forza di reagire, sbagliavo: m’è venuta in mente la profezia di un allenatore a spasso che dopo lo 0-3 di mercoledì scorso mi ha detto: ‘Vedrai, non ne vince più una’. Io le auguro invece di riprendersi col Barcellona, di ritrovarsi in fretta, perché Inzaghi non merita un finale di stagione grigio tendente al nero”.