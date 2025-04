Il vero Dimarco è scomparso: “Un disastro in difesa”

Nel calo di rendimento avuto dall’Inter in queste ultime due settimane, c’è una costante che continua a ripetersi. Stiamo parlando delle prestazioni negative di Federico Dimarco, tra i nerazzurri più in difficoltà sotto l’aspetto fisico in questo momento. L’esterno interista anche ieri pomeriggio contro la Roma ha collezionato un’altra insufficienza, figlia di una prestazione lontana anni luce da quelle che sono le sue reali qualità.

Vediamo, dunque, quali sono state le pagelle realizzate nei confronti di Dimarco in Inter-Roma da parte dei principali quotidiani sportivi in Italia:

LA GAZZETTA DELLO SPORT 5 – Viene da tre gol agevolati (Kane, Orsolini, Jovic), anche quello di Soulé nasce dalle sue zolle. Dov’è finito il vero trattorino di fascia?

CORRIERE DELLO SPORT 4.5 – Inzaghi non lo tiene a riposo e non viene premiato. Difensivamente è un disastro, dalla parte di Soulé. E la sua proposta offensiva è nulla.

TUTTOSPORT 4.5 – Fisicamente è in difficoltà, non riesce ad affondare.

PASSIONE INTER 5 – In difficoltà costante contro Soulé, che lo punta a ripetizione. A mancare più di tutto, però, è il suo contributo offensivo, totalmente inconsistente, sia per cross che per inserimenti pericolosi.