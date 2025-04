Oltre alla sconfitta rimediata per 0-1 contro la Roma e al primato perso ieri sera per la vittoria del Napoli sul Torino, l’Inter è uscita da quest’ultima giornata di campionato con un’altra brutta notizia che riguarda l’infermeria. A causa dell’infortunio rimediato nel primo quarto d’ora, infatti, Benjamin Pavard rimane in fortissimo dubbio per l’andata delle semifinali di Champions League di mercoledì sera contro il Barcellona.

Il difensore francese ha rimediato una distorsione alla caviglia sinistra su un contrasto con Celik che lo ha costretto al forfait immediato. Saranno decisive le prossime 48 ore nelle quali l’ex Bayern Monaco dovrà tentare di superare il dolore che gli ha impedito ieri pomeriggio di continuare a rimanere in campo contro i giallorossi.

Queste le ultime sulle condizioni di Pavard riportate da Tuttosport questa mattina: “In dubbio anche Pavard, uscito dopo neanche un quarto d’ora per una distorsione alla caviglia sinistra che andrà valutata fra oggi e domani, quando Inzaghi dovrà principalmente ‘giocare’ sul riposo da dare ai giocatori e lavorare sulla loro mente”.