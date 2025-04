Cassano SHOCK: “Inter? Stagione di m***a anche se vince Champions”

Ancora una volta Antonio Cassano ha commentato in maniera dura le prestazioni dell’Inter e si scaglia contro Simone Inzaghi. Nel corso dell’ultima diretta di Viva El Futbol, l’ex attaccante della Nazionale commenta la terza sconfitta dei nerazzurri, arrivata contro la Roma e poi critica la stagione della squadra che secondo lui non sarebbe salvata nemmeno dalla vittoria della Champions League, ecco le sue parole:

“Ho sempre detto che Inzaghi non è un allenatore top, non ha un piano B e non ha migliorato i giocatori. Non c’è nulla di organizzato, l’Inter è talmente più forte che doveva stravincere il campionato: doveva essere a +15 […] Dopo aver già buttato due Scudetti nel cesso ora l’Inter perderà anche il terzo. Per me anche se vinci la Champions, rimane una stagione di m***a. L’ha vinta anche Di Matteo che poi non ha più allenato”.

Cassano attacca poi Inzaghi anche per le sue parole e i suoi alibi: “Quello che mi sta dando più fastidio sono le dichiarazioni, divento matto quando sento dire certe cose. Mi torna in mente Mazzarri quando parlava delle rimesse laterali. Con la Roma c’era un rigore clamoroso su Bisseck, ma la Roma meritava di vincere 5-0. La squadra di gran lunga più forte però non può attaccarsi alle rimesse laterali, sono solo alibi”.

Infine, l’ex attaccante dell’Inter elogia la rosa che però secondo lui non cresce: “Come alternative ha Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto, Darmian e Martinez. Nessuno in Serie A ha giocatori così forti. A centrocampo in panchina ci sono Asllani, Zielinski e Frattesi. In avanti idem. Ci sono 21 giocatori di gran lunga più forti degli altri. L’Inter non gioca un buon calcio e Inzaghi non ha migliorato nessun giocatore nella sua gestione”.