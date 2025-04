Adani: “Percorso Inter positivo ma c’è chi è diventato un problema”

Nel corso dell’ultima puntata de La Domenica Sportiva è intervenuto anche Lele Adani per fornire un suo commento sul momento di difficoltà che l’Inter sta vivendo visto che è reduce da tre sconfitte di fila e ha visto svanire la possibilità di fare il Triplete dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia. Questo il pensiero dell’ex giocatore nerazzurro che difende il cammino e la crescita della squadra di Inzaghi:

“Nel mondo, solo altre due squadre potevano fare il Triplete e sono il Barcellona e il PSG. Per cui finora la stagione dell’Inter è stata più che positiva. Solo che il PSG in ambito locale non gareggia. Per me il percorso dell’Inter è virtuoso, ma ha spremuto i nerazzurri. Le disattenzioni, il fatto che si arrivi tardi, che corri male, qualche rotazione che non è andata a buon fine, ma la stagione finora è stata questa. Lo so che raccogliere è diverso che fallire o arrivare corto, ma il percorso va visto dall’inizio”.

L’ex difensore nerazzurro sottolinea però anche alcuni problemi che stanno emergendo nella rosa: “Dicevamo che la rosa dell’Inter aveva 20 titolari, non possiamo non dirlo adesso. Possiamo dire che chi come Taremi è subentrato non ha dato ed è diventato un problema. Con la Roma c’erano in campo Calhanoglu, Barella, Acerbi, Pavard, Dimarco, Lautaro: sono titolari. Poi è entrato Frattesi che è un altro titolare. Questa squadra o non è all’altezza sempre o è stanca”.