Probabili formazioni di Barcellona-Inter: la scelta su Thuram

In seguito alle recenti delusioni tra Serie A e Coppa Italia, per l’Inter ora è tempo di tuffarsi con la mente alla Champions League dove incontrerà il Barcellona nella sfida d’andata delle semifinali che è in programma mercoledì 30 aprile alle ore 21 presso lo stadio Lluís Companys (qui le informazioni sulla diretta TV di Barcellona-Inter).

Per questa sfida il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi punterà ovviamente sulla miglior formazione possibile ma nello schieramento titolare mancherà Pavard infortunato e resta in dubbio la presenza di Thuram con Arnautovic pronto a sostituirlo dal primo minuto.

Queste le probabili formazioni di Barcellona-Inter: