Dove vedere Barcellona-Inter: diretta TV e streaming del match

Quando si gioca Barcellona-Inter, andata quarti di finale Champions League

Reduce dal momento più complicato della stagione con tre sconfitte di fila, l’Inter prova a rialzarsi in Champions League contro uno degli avversari più forti d’Europa come il Barcellona che di recente ha invece vinto la finale di Coppa del Re contro il Real Madrid.

Il calcio d’inizio di Barcellona-Inter, gara valida per l’andata della semifinale di Champions League, è fissato per mercoledì 30 aprile alle ore 21:00.

Barcellona-Inter, dove vederla: Sky o Prime Video?

La sfida tra nerazzurri e bavaresi sarà visibile in diretta esclusiva da Prime Video. Il match d’andata delle semifinali di Champions League (qui le info sulle probabili formazioni di Barcellona-Inter) sarà visibile solo sulla piattaforma in streaming. Eccezionalmente per questo atteso impegno, il match sarà visibile anche in chiaro: ecco su quale canale.

