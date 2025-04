Barcellona-Inter GRATIS in TV: come vederla

Dopo aver eliminato il Bayern Monaco nei quarti di finale al termine di due partite eroiche, il prossimo avversario dell’Inter in Champions League sarà il Barcellona, un altro colosso del calcio europeo. Il primo atto di questa doppia semifinale sarà sul campo dei catalani mercoledì 30 aprile alle ore 21 prima del ritorno a San Siro.

Per tutti i tifosi nerazzurri arriva oggi una notizia piacevole in merito a quella attesissima partita che potrebbe già dire molto in ottica finale di Monaco di Baviera. Sarà infatti possibile vedere gratuitamente questa partita Barcellona–Inter senza bisogno di alcune account o abbonamento alle varie pay-TV.

Come stabilito da un decreto Agcom del 2012, questi grandi eventi di rilevanza nazionale devono essere trasmessi in chiaro in Italia e così Amazon ha deciso di cedere la visione di questa partita anche a Discovery. Barcellona–Inter sarà infatti visibile anche sul NOVE oltre che su Prime Video per gli abbonati.