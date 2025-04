Thuram, Dumfries e Zielinski: ecco quando rientrano

In questo momento complicato per l’Inter con due sconfitte consecutive molto difficili da digerire per Simone Inzaghi e la sua squadra, sarebbe importante riuscire a svuotare l’infermeria e poter contare quindi su tutti gli elementi della rosa nerazzurra visto che al momento diverse pedine fondamentali sono ferme ai box.

Inzaghi non può infatti contare su Denzel Dumfries, Piotr Zielinski e Marcus Thuram che sono tre giocatori preziosi e difficilmente sostituibili nelle rotazioni che l’allenatore dell’Inter potrebbe attuare, visto il calendario molto intasato di impegni da ormai diverse settimane a questa parte e una squadra parecchio stanca.

Secondo quanto riferito da Matteo Barzaghi di Sky Sport, oggi ad Appiano Gentile hanno lavorato solo i giocatori infortunati per recuperare mentre il resto della squadra ha riposato. Dumfries e Zielinski possono tornare a disposizione domenica per la Roma mentre Thuram è più indietro e si punta a riaverlo per Barcellona.