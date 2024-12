L’Inter si scatena sul mercato: “Colpo da 25 milioni”

Come ribadito più volte da Beppe Marotta negli ultimi tempi, quello di gennaio sarà un mercato fatto soprattutto di opportunità per l’Inter. Allo stato attuale, infatti, il club nerazzurro non sembra avere alcuna esigenza di muoversi in entrata.

In vista del mercato di riparazioni non sono previste cessioni dall’organico di Simone Inzaghi e di conseguenza sarà praticamente impossibile muoversi per rinforzare la squadra. Gli unici passi che il club potrebbe effettuare riguardano i giovani talenti, a partire da un profilo assai gradito e noto dalle parti di Viale della Liberazione come Nicolò Bertola.

Totalmente opposta, invece, sarà la situazione della società la prossima estate: aspettando il tanto atteso pareggio di bilancio, Oaktree avrebbe già dato il via libera ai dirigenti per tornare a spendere in entrata come un tempo. Per questa ragione, come scritto da La Gazzetta dello Sport, per l’Inter non sarà più “stupefacente investire 20-25 milioni per un calciatore e non necessariamente a questa spesa dovrà corrispondere un introito simile”.