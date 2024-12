Inter sul nuovo Lautaro: ECCO le cifre dell’operazione

L’Inter tornerà molto presto ad investire cifre importanti sul mercato e questo da qualche settimana non è più un mistero. Il club nerazzurro è pronto a voltare pagina sulla spinta di Oaktree ed aprire una nuova era fatta di colpi importanti e giovani talenti da valorizzare.

Già dalla prossima estate, come scritto nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, dovremo nuovamente abituarci a veder circolare cifre elevate sul mercato in entrata dei nerazzurri. Meno parametri zero rispetto a quanto fatto negli ultimi anni, ma soprattutto più colpi da 20-25 milioni di euro.

In concreto, c’è un esempio che meglio di qualsiasi altro riesce a spiegare come cambierà concretamente la strategia dell’Inter. Se la scorsa estate il club riuscì a spendere ‘solamente’ 7 milioni di euro circa al termine di una lunga e snervante trattativa per portare dall’Argentina in Europa Tomas Palacios, dalla prossima estate sarà possibile mettere a segno operazioni alla Lautaro Martinez.

L’attaccante, prelevato nell’estate del 2018, arrivò per una cifra intorno ai 25 milioni di euro: un ‘rischio’ economico che l’Inter non ha più potuto correre negli ultimi anni nonostante i numerosi talenti del calcio sudamericano attenzionati dai propri scout. Una situazione che il club nerazzurro presto potrà lasciarsi definitivamente alle spalle dando vita ad una nuova era.