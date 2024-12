Sorteggio Mondiale per Club: il girone dell’Inter secondo l’algoritmo

Alla vigilia dell’atteso sorteggio della fase a gironi del nuovo Mondiale per Club 2025, abbiamo simulato con l’intelligenza artificiale quello che potrebbe essere il gruppo nel quale dovrà vedersela l’Inter di Simone Inzaghi.

Inserendo vari parametri, tra cui l’impossibilità per i nerazzurri di incontrare nel proprio girone le quattro big europee della prima fascia – Manchester City, Real Madrid, Bayern Monaco e Paris Saint Germain – per una questione di ranking, questo è il risultato fornito dalla simulazione che ha dato vita ad un ipotetico gruppo dell’Inter:

Prima fascia: River Plate (Argentina)

Seconda fascia: Inter (Italia)

Terza fascia: Ulsan HD (Corea del Sud)

Quarta fascia: Mamelodi Sundowns (Sudafrica)

Un girone che sulla carta non sarebbe affatto proibitivo per i nerazzurri. A parte il River Plate, squadra sempre molto pericolosa sia per storia che per l’enorme quantità di talenti sfornati di anno in anno, un gruppo del genere potrebbe riservare poche insidie ad un top club come l’Inter, di gran lunga favorito rispetto alle altre contendenti meno blasonate.

Solamente domani, a partire dalle 19.00, potremo però scoprire le reali avversarie nel girone dell’Inter e la composizione di tutti gli otto gruppi di questa prima fase nel sorteggio che avverrà a Miami (13 ore locali).

Mondiale per club 2025, le 32 squadre e la divisione per fasce

Queste sono le 32 squadre divise in quattro fasce già stabilite dalla Fifa che domani saranno protagoniste del sorteggio di Miami:

Fascia 1: Manchester City, Real Madrid, Bayern, PSG, Flamengo, Palmeiras, River Plate, Fluminense;

Fascia 2: Chelsea, Borussia Dortmund, Inter, Porto, Atletico Madrid, Benfica, Juventus, RB Salisburgo;

Fascia 3: Al Hilal, Ulsan HD, Al Ahly, Wydad, Monterrey, Leon, Boca Juniors, Botafogo;

Fascia 4: Urawa Red Diamonds, Al Ain, ES Tunis, Mamelodi Sundowns, Pachuca, Seattle Sounders, Auckland City, Inter Miami.