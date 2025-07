Gli ultimi 2 grossi aggiornamenti di Romano sul mercato Inter

Sono molte le voci che si stanno rincorrendo in casa Inter per quanto riguarda il calciomercato sia sul fronte delle entrate che su quello delle uscite. Il giornalista esperto di mercato Fabrizio Romano, sul suo canale YouTube, ha fornito due importanti aggiornamenti sulle trattative dei nerazzurri. La prima riguarda il difensore del Genoa, Koni De Winter, che piace al club:

“De Winter resiste nella lista obiettivi dell’Inter, piace da parecchi mesi ma ad oggi non è un’operazione avanzata. Non risulta un’Inter in trattativa col Genoa per il difensore, confermo l’apprezzamento ma non la trattativa. Il centrale belga piace tanto anche dei club di Premier League e ha molto mercato”.

In seguito Romano spiega anche la situazione legata all’addio di Kristjan Asllani e rivela: “La preferenza di Asllani per la Serie A resiste, vorrebbe rimanere in Italia. C’è stato un interesse del Betis che però non ha fatto un’offerta ufficiale proprio per questa preferenza del giocatore. L’Inter continua a considerarlo un giocatore in uscita ma al momento non c’è nulla di concreto con altri club italiani”.