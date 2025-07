Mercato Inter, Taremi parte ma sfuma un grosso obiettivo

Sono giorni di riflessione in casa Inter per quanto riguarda il calciomercato perché la dirigenza nerazzurra è chiamata a trovare dei rinforzi da fornire al nuovo allenatore Cristian Chivu ma al contempo anche a cedere quei giocatori che sono sulla lista delle uscite e che non faranno più parte del progetto tecnico del club.

Tra questi ultimi c’è anche Mehdi Taremi che, dopo un confronto con la società, ha accettato la cessione e ora si sta lavorando per trovare una destinazione gradita al giocatore con un club disposto ad accoglierlo ma anche a soddisfare le richieste economiche dell’Inter, intanto arriva un aggiornamento sul fronte dei colpi in entrata.

L’edizione odierna di Tuttosport, conferma l’uscita di Taremi ma scrive anche che è saltato un obiettivo per l’attacco. Nei giorni scorsi era emersa la pista Christopher Nkunku dal Chelsea: tuttavia, le condizioni economiche di questo affare sono inaccessibili per l’Inter sia per quanto riguarda il costo del cartellino che l’ingaggio del giocatore.