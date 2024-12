La Germania punta su Bisseck: “Mi ha chiamato Nagelsmann”

Reduce da un grande avvio di stagione con l’Inter, Yann Bisseck sembra essere pronto a prendersi anche la Nazionale Tedesca. Il centrale classe 2000 attende ancora la prima chiamata con la selezione che, stando a quanto riferito dallo stesso calciatore, pare stia proprio per arrivare.

Nell’intervista riportata da Tuttosport, infatti, Bisseck ha ammesso di aver sentito di recente il commissario tecnico Nagelsmann: “La mia priorità è la Germania, qui ho giocato in tutte le squadre giovanili. Quando ho aperto il telefono e dall’altra parte una voce ha risposto: ‘Ciao, sono Julian Nagelsmann’ è stata un’emozione fantastica. Ho pensato: ‘Incredibile! L’allenatore della Nazionale conosce il mio nome!’. È una cosa enorme”.

Oltre al sogno di poter difendere i colori della Nazionale Tedesca, Bisseck vorrebbe far coppia con il centrale cui si è ispirato negli anni: “Difendere con Antonio Rüdiger in Nazionale sarebbe il mio sogno assoluto. Lui è il mio modello, vorrei avere la sua aggressività. Con lui gli avversari pensano prima del calcio d’inizio: ‘Oh no, non ho voglia di affrontarlo oggi’. È così che voglio entrare nella psiche dei miei rivali”.