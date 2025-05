“Inzaghi firma prima del Mondiale”: deciso il futuro del tecnico

Negli ultimi mesi sono circolate molte voci sul futuro di Simone Inzaghi visto che grazie al suo ottimo rendimento con l’Inter sia in campo nazionale che europeo ha fatto fare grandissimi passi in avanti alla squadra. Questo percorso di crescita ha inevitabilmente fatto “drizzare le antenne” a tanti club stranieri desiderosi di mettere sotto contratto il tecnico piacentino.

Tuttavia, la volontà dello stesso Inzaghi e della società nerazzurra è sempre stata quella di far proseguire questo rapporto che sta riservando così tante soddisfazioni a tutto il mondo interista. Inzaghi infatti è vicino al rinnovo fino al 2027: un accordo che è in arrivo e che potrebbe essere formalizzato nel giro di poche settimane.

Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, entro l’inizio del Mondiale per Club (fissata per il 14 giugno) potrebbe arrivare la firma dell’allenatore ex Lazio sul nuovo contratto con l’Inter. Inzaghi si appresta quindi a continuare ad allenare la formazione nerazzurra per almeno altre due stagione per la gioia dei tanti tifosi che lo apprezzano.