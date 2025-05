Inter-PSG sarà visibile in chiaro: ecco come vederla GRATIS

Le due finaliste sono Inter e PSG dopo una lunghissima cavalcata in questa nuova edizione della Champions League che si è giocata per la prima volta con il nuovo format a girone unico. I nerazzurri e i parigini si scontreranno nell’ultimo atto di questa prestigiosa competizione sabato 31 maggio alle ore 21.

In Italia sarà possibile vedere in chiaro questa super sfida Inter-PSG che tutti i tifosi delle due squadre aspettano ormai con grandissima trepidazione, dopo grandi percorsi che hanno portato i nerazzurri ad eliminare, tra le altre, Bayern Monaco e Barcellona mentre i transalpini hanno battuto anche corazzate come Liverpool e Arsenal.

La finale di Champions League 2024/25 sarà trasmessa in Italia anche su TV8, canale che fa parte del gruppo Sky ma che è visibile in chiaro sul canale 8 del digitale terrestre. In tal modo questa partita pesantissima che metterà di fronte Inter e PSG sarà disponibile per tutti, anche per chi non ha un abbonamento alla TV satellitare.