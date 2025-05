Affare multiplo Inter-Napoli in estate: i NOMI coinvolti

La sessione di mercato estiva è sempre più vicina e i club italiani potranno dare il via alle trattative non appena a fine mese si concluderà il campionato, per l’Inter dopo anche la Champions League visto che con grande orgoglio rappresenterà la Serie A in finale col PSG a Monaco di Baviera il prossimo 31 maggio.

Dalle colonne del Corriere dello Sport arriva una novità legata agli obiettivi di mercato del club nerazzurro. In estate la dirigenza composta in primis da Ausilio e Marotta cercherà dei rinforzi in attacco visto che quest’anno sono state poche le alternative spendibili alle spalle dei titolari Lautaro e Thuram e uno dei primi nomi arriva da Napoli.

Uno dei profili che più piace all’Inter è infatti Giacomo Raspadori che potrebbe rientrare in un affare con il Napoli che coinvolgerebbe anche Davide Frattesi. Il centrocampista che ha deciso la semifinale con il Barcellona è infatti un calciatore che piace molto ad Antonio Conte da diverso tempo e quindi potrebbe innescarsi un affare in comune.