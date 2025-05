Finale Champions: l’Inter ha TRE piani per gestire la rosa

Il conto alla rovescia è già iniziato. Il 31 maggio l’Inter tornerà a giocherà una finale di Champions League a distanza di 2 anni dall’ultima volta. A Monaco, l’obiettivo nerazzurro è quello di cambiare il finale rispetto a Istanbul e, insieme al suo staff, Inzaghi è già al lavoro in vista della sfida.

Da qui alla gara con il Paris Saint-Germain, infatti, ci sarà una missione bene precisa: riportare tutta la rosa al massimo della condizione. Per farlo, come scrive La Gazzetta dello Sport, l’Inter avrebbe pronti 3 piani diversi, specifici in base ai giocatori.

I giocatori interisti, infatti, sono raggruppabili in 3 gruppi, ognuno richiedente un lavoro specifico in vista della finale. C’è chi è da recuperare, come Pavard, ma anche come Lautaro Martinez e Frattesi; chi è da gestire, come gli spolpati, Bastoni e Thuram; e chi, invece, sta bene, come l’inesauribile Barella, Calhanoglu e Carlos Augusto, ormai un titolare aggiunto.