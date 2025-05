L’Inter ha deciso: TRIPLO colpo al Mondiale per Club

A prescindere da come si concluderanno campionato e Champions League, sarà un’Inter diversa quella che si presenterà negli Stati Uniti per il Mondiale per Club, ultimo impegno dell’interminabile stagione nerazzurra. La dirigenza, infatti, sembra pronta ad aggiungere forze fresche alla rosa in tempi molto brevi, programmando in anticipo la prossima annata.

Lo scrive il Corriere dello Sport, che sottolinea come ci saranno 3 rinforzi per Inzaghi in vista del mondiale statunitense. Il primo, Petar Sucic della Dinamo Zagabria, è già definito, mentre c’è stato un avvicinamento con il Marsiglia per Luis Henrique. I francesi chiedono non meno di 30 milioni, l’Inter ha offerto fin qui 25 più bonus ed è forte dell’accordo con il giocatore.

Diverso, invece, il discorso per il terzo colpo: il centrale di difesa. La lista dei nomi è molto lunga, con De Winter ultima novità. Oltre al genoano ci sarebbero anche Beukema, Lucumì e Solet. Di certo sarà un profilo di prospettiva ed è probabile che l’investimento non potrà essere inferiore ai 20 milioni di euro.