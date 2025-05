La Uefa smonta le BUFALE su Marciniak in Inter-Barcellona

Inter-Barcellona è stata una partita epica, già entrata a far parte della storia del calcio. I nerazzurri hanno ottenuto la qualificazione alla finale di Champions League con una prestazione eroica, che però non è basta per placare le polemiche. Mirino principale delle critiche in Spagna, sponda blaugrana soprattutto, è stato l’arbitro Szymon Marciniak.

Diversi gli episodi criticati, su tutti il presunto fallo di Dumfries su Gerard Martin sul gol del 3-3. A spegnere le polemiche sulla direzione di gara del fischietto polacco, ritenuto pro-Inter da diversi membri del Barcellona, ci ha pensato la UEFA, che secondo Pedri avrebbe dovuto indagare sulla conduzione della gara.

Interrogata da Marca, la risposta è stata sibillina: “non c’è nessun problema”. Una difesa forte dalle critiche, che certifica l’affidabilità e la bontà dell’arbitraggio di Marciniak e che, soprattutto, spegne definitivamente le polemiche sulla semifinale di Champions League, rimettendo sotto i riflettori la notizia più importante: la grande impresa dell’Inter.