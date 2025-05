Lautaro di nuovo ai box: ecco quante partite salta

Scendere in campo contro il Barcellona è stata un’impresa da vero capitano per Lautaro Martinez. L’attaccante dell’Inter non solo ha recuperato in tempi record per esserci dal primo minuto, ma ha anche messo la sua firma indelebile sulla qualificazione alla finale di Champions League, con un gol e un rigore procurato.

Ora, però, le condizioni dell’argentino vanno valutate con attenzione. Anche perché, come scrive La Gazzetta dello Sport, se non fosse stata per l’importanza della gara di martedì sera, Lautaro non sarebbe sicuramente sceso in campo.

L’obiettivo è riaverlo al meglio per la finale di Monaco del 31 maggio. Ed è per questo motivo, riporta sempre la Rosea, che l’argentino salterà sicuramente la gara di domenica contro il Torino, con la possibilità di rimanere a riposo anche contro la Lazio, nell’ultimo match stagionale a San Siro.