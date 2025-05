Inzaghi non molla lo Scudetto: il messaggio ai titolari

La qualificazione alla finale di Champions League sta rendendo più dolci questi giorni di avvicinamento a Torino-Inter, gara in programma domenica alle 18. I nerazzurri devono vincere per provare a tenere vivo il sogno Scudetto e Inzaghi sembra essere stato chiaro su questo punto.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico ne ha parlato ieri alla squadra, senza grandi discorsi e giri di parole: non bisogna mollare in questo momento e nessun calo di tensione è ammesso. L’Inter deve provare a credere nello Scudetto, finché l’aritmetica lo consentirà.

Un crollo del Napoli appare abbastanza inatteso, ma queste ultime 3 partite di Serie A saranno anche un ottimo allenamento in vista della finale di Champions League. Come scrive sempre la Rosea, Inzaghi vuole avere la rosa nelle migliori condizioni possibili il 31 maggio a Monaco.

Sebbene ci sarà un po’ di gestione delle forze, i titolari non verranno tenuti a riposo totale nelle prossime gara. Diversi giocatori giocheranno anche l’ultima gara contro il Como, come accaduto 2 anni fa e anche di più, quando i titolari con il Torino (ultima gara prima del Manchester City) furono 6.