BLITZ Inter per Donnarumma: per il PSG “non indispensabile”

Se Yann Sommer è stato uno degli eroi dell’Inter contro il Barcellona, uno dei principali protagonisti della cavalcata in Champions League del Paris Saint-Germain, avversario nerazzurro in finale, è stato senza dubbio Gianluigi Donnarumma. Il numero ex Milan è un pilastro della squadra parigina, ma il suo futuro in Francia non sembra essere così sicuro.

Come riportato da calciomercato.it, il numero della Nazionale italiana è ritenuto “non indispensabile” e questo potrebbe avere effetti importanti sul suo rinnovo. Donnarumma è in scadenza nel 2026, ma la nuova politica del PSG non prevede spese folli e per questo il portiere potrebbe essere sacrificato.

L’Inter, allora, starebbe pregustando il blitz a costo zero tra 13 mesi, ma dovrà vedersela con la Juventus, non del tutto convinta da Di Gregorio e pronta a farsi avanti per Donnarumma.