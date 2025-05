CAOS calendario Serie A: la finale dell’Inter è un problema

L’Inter ha raggiunto la finale di Champions League, ma prima di contendersi la coppa contro il Paris Saint-Germain, dovrà affrontare le ultime giornate di campionato, non senza qualche possibile grattacapo legato al calendario.

In particolare, il problema potrebbe presentarsi soprattutto in caso di spareggio Scudetto con il Napoli, con la gara che andrebbe necessariamente giocata prima del 31 maggio, giorno della finale di Monaco. Secondo La Gazzetta dello Sport, la Lega Serie A potrebbe aver trovato una soluzione.

Inter e Napoli potrebbero anticipare la gara della 38a giornata di Serie A a mercoledì 21 o giovedì 22 maggio, in modo da avere uno slot libero per l’eventuale sfida Scudetto domenica 25 o lunedì 26 maggio. In ogni caso, il più lontano possibile dalla finale di Champions League del sabato.