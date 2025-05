L’AI ha scelto chi sarà il prossimo Pallone d’Oro

Il calcio è uno sport di squadra, ma anche i premi individuali possono avere un loro valore. Specie quando si parla di Pallone d’oro. Lo sa bene Lautaro Martinez, capitano e trascinatore dell’Inter, rimasto scottato nella scorsa stagione per la scarsa considerazione ricevuta nella classifica finale del premio.

Con l’Inter in finale di Champions League, però, le cose potrebbero cambiare e il Toro sembra essere più in lizza che mai per la vittoria del premio finale. Abbiamo provato a chiedere chi potrebbe vincere il Pallone d’oro a Gemini, l’intelligenza artificiale di Google.

Queste le previsioni sulle prime 10 posizioni. Se dovesse andare davvero così, Lautaro Martinez verrebbe beffato ancora una volta, finendo solo sul gradino più basso del podio. Tutto, però, potrebbe cambiare se il capitano nerazzurro dovesse trascinare l’Inter alla vittoria della Champions League.