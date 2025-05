L’Inter piazza un nuovo colpo alla Skriniar: ecco le cifre

Con la qualificazione alla finale di Champions League di Monaco del prossimo 31 maggio e la certezza di un incasso da almeno 133 milioni di euro come premi Uefa, l’Inter si è rimessa subito al lavoro in vista del prossimo mercato estivo.

Al netto di una stagione sin qui fantastica, il club nerazzurro sa bene che tra qualche settimana dovrà intervenire per puntellare alcuni reparti della rosa di Simone Inzaghi ed avanzare l’opera di abbassamento dell’età media richiesta da Oaktree.

Come ribadito dal Corriere dello Sport questa mattina, una fetta importante degli investimenti sarà destinata alla difesa. Tra i nomi accostati, come vi abbiamo raccontato in esclusiva, nelle ultime ore ha scalato posizioni quello di Koni De Winter. Il difensore del Genoa è un classe 2002, ma con la giusta esperienza nel campionato italiano.

Altri profili sondati dal club nerazzurro sono quelli di Solet, Beukema e Lukumì. Insomma, sembra chiara la volontà dell’Inter di andare su calciatori giovani, ma già noti al campionato italiano. Per quanto riguarda la valutazione, in tutti questi casi supera di poco i 20 milioni di euro. Insomma, un colpo che per certi versi ricorda quello di Milan Skriniar, prelevato dai nerazzurri nell’estate del 2017 per oltre 30 milioni dalla Sampdoria.