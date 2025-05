Nuovo difensore all’Inter dalla Serie A: la Juve incassa – ESCLUSIVA

Reduce dall’impresa compiuta ieri sera a San Siro contro il Barcellona, l’Inter il prossimo 31 maggio si giocherà a Monaco la settima finale di Champions League della sua storia. Un traguardo incredibile quello tagliato dai ragazzi di Simone Inzaghi che sperano di poter coronare il sogno che unisce tutto il popolo nerazzurro.

Una Champions League che ha già garantito oltre 130 milioni di euro di premi alle casse dell’Inter e che inevitabilmente avrà ripercussioni positive sul prossimo mercato. Dopo aver già bloccato Petar Sucic e in attesa di definire il colpo Luis Henrique già impostato con il Marsiglia, sta scalando posizioni negli uffici di Viale della Liberazione anche il nome di un centrale del campionato italiano.

Come raccolto in esclusiva dalla redazione di Passione Inter, il club nerazzurro sta seguendo con interesse Koni De Winter del Genoa. Il difensore belga sembra rientrare perfettamente nei parametri fissati da Oaktree e Marotta: classe 2002, forte fisicamente, in grande crescita e con doti atletiche importanti, ma soprattutto con un’esperienza già considerevole nel campionato di Serie A.

Dal punto di vista tattico, peraltro, è un calciatore estremamente duttile e dunque perfetto per lo scacchiere di Inzaghi. De Winter può essere utilizzato sia da braccetto di destra che di sinistra, ma anche centrale in una difesa a tre. Calciatore che spicca per i numeri offensivi, come dimostrato dai tre gol messi a segno nell’ultima stagione con la maglia del Genoa.

Inter e Grifone hanno già aperto lo scorso anno un canale per discutere del giovane talento transitato nelle giovanili della Juventus. Proprio il club bianconero, che la scorsa estate lo ha ceduto al Genoa a titolo definitivo per 8 milioni di euro, ha mantenuto il 20% sulla futura rivendita di De Winter.

Il belga ha una valutazione superiore ai venti milioni di euro, per cui – in caso di accordo tra Inter e Genoa – alla Juventus potrebbero andare poco più di 4 milioni di euro.