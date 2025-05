“Due rigori su Pedri”: nuovo attacco dalla Spagna all’Inter

Al posto di fare autocritica su una fase difensiva che tra andata e ritorno ha evidentemente vanificato quanto di buono fatto invece dagli attaccanti, in Spagna continuano a porre l’attenzione su quello che è stato l’arbitraggio di Inter-Barcellona da parte di Marciniak.

In una nuova moviola realizzata dal Mundo Deportivo, oltre ai soliti episodi contestati in riferimento al rigore concesso all’Inter per fallo su Lautaro e quello revocato a Yamal per la scivolata di Mkhitaryan avvenuta fuori dall’area, sono emersi due nuovi casi. Secondo il quotidiano catalano, infatti, il fischietto polacco non avrebbe visto ben due rigori nella stessa azione ai danni di Pedri.

Questa la moviola del MD: “Al minuto 73, Pedri ha subito un doppio rigore nella stesso azione. L’attenzione di Marciniak era tutta sul corner calciato da Olmo dalla sinistra dell’attacco blaugrana. Il calciatore ha calciato corto su Lamin, ma dentro l’area, dopo un contatto tra Pedri e Acerbi, il difensore spinge a terra il centrocampista dentro l’area con l’aggravante, perché quando Pedri cerca di rialzarsi, Acerbi torna a spingerlo. Marciniak non è stato avvisato dal Var, cosa che invece è accaduta sul rigore fischiato a Lautaro”.