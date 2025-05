Marotta: “Partita persa e poi vinta. Infarto? Sono abituato”

Nell’intervista andata in onda nell’edizione serale del TG1, il presidente Beppe Marotta insieme a Simone Inzaghi ha commentato l’incredibile prestazione dell’Inter di ieri sera nella vittoria sul Barcellona. Il presidente nerazzurro si è detto orgoglioso per quanto fatto da squadra e da allenatore in una serata definita ‘epica’.

Queste le sue parole: “E’ stata una serata epica per come è stata vissuta sia in campo che fuori. Avevamo vinto la partita, l’abbiamo persa, l’abbiamo riagguantata e splendidamente poi l’abbiamo vinta. Se ho rischiato l’infarto? Sono abituato a vivere queste emozioni, ma quella di ieri sera dal punto di vista adrenalinico è quella che in questo momento rappresenta il top. L’artefice maggiore di questa cavalcata è sicuramente Simone Inzaghi”.

In vista della finale di Monaco, invece, Marotta si è detto ottimista: “Arsenal o Psg? Sono due club prestigiosi di grande valore tecnico, ma diverse come atteggiamento tattico. Finale? Non sono scaramantico, ma sono molto ottimista e realista”.