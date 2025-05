Inzaghi: “Cambi decisivi. Psg o Arsenal? Dico solo una cosa”

Intervistato insieme al presidente Marotta ai microfoni del TG1, Simone Inzaghi ha sfogato tutta la propria gioia dopo l’impresa compiuta ieri sera dai suoi ragazzi a San Siro contro il Barcellona. A distanza di due anni, infatti, la sua Inter ha strappato nuovamente il pass per la finale di Champions League che la vedrà protagonista il prossimo 31 maggio a Monaco.

Queste le parole del tecnico: “Altalena di emozioni incredibili in questi 130 minuti. Momento decisivo? I cambi, avevamo energie fresche e ci hanno dato una grandissima mano. Se ho rischiato l’infarto? Quello no, devo essere sincero. Io vivo sempre le partite con molta adrenalina. Migliore in campo? Tutti i 16 impiegati hanno dato tanto, poi abbiamo avuto un grandissimo Sommer”.

In vista della finale Inzaghi non si è chiaramente sbilanciato, anche se un indizio lo ha comunque lasciato: “Sono due grandissime squadre, non ho nessuna preferenza, se non che l’Arsenal l’abbiamo incontrata nel girone e abbiamo vinto. A mio parere il bello deve ancora venire”.