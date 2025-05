Psg-Inter sarà la finale di Champions League di Monaco

Con il successo ottenuto questa sera, il Paris Saint Germain ha strappato il pass per la finale di Monaco del prossimo 31 maggio 2025. Sarà dunque Psg-Inter la finalissima di Champions League dell’edizione 2024/25 con i nerazzurri che a due anni di distanza avranno una nuova possibilità di alzare il trofeo più ambito in Europa.

Per la squadra di Luis Enrique è stata decisiva la vittoria di questa sera per 2-1 ottenuta sull’Arsenal, dopo lo 0-1 già ottenuto all’andata sempre dalla formazione parigina. A segno, oltre a Fabian Ruiz, anche l’ex Inter Hakimi che il prossimo 31 maggio ritroverà i suo ex colori. Ancora una grande prestazione per Gigio Donnarumma, quasi insuperabile tra i pali anche stasera.