La cifra MONSTRE incassata dall’Inter in Champions League

E’ stato un percorso incredibile quello compiuto dall’Inter in quest’ultima edizione della Champions League. Non solo perché a due soli anni di distanza dall’ultima volta Simone Inzaghi è riuscito a tornare a giocarsi una finale europea, ma anche per il calibro di avversari come Bayern Monaco e Barcellona che la sua squadra ha dovuto superare per arrivare fino in fondo.

Una finale in sui sarà forte la voglia dei ragazzi di Inzaghi di prendersi una rivincita sulla sconfitta incassata due anni fa contro il Manchester City, che stavolta metterà di fronte l’Inter un’altra big europea come il Paris Saint Germain.

Altro aspetto da non sottovalutare, inoltre, riguarda il montepremi monstre che il club nerazzurro si è già aggiudicato. Come ricordato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, l’Inter ha già incassato ben 133 milioni di euro da premi Uefa per essere arrivata in finale: in caso di vittoria ne aggiungerebbe altri 10,5 per un totale di 144 milioni.

In questa cifra non vengono considerati anche gli incassi delle sfide casalinghe che rendono il totale ancora più impressionante, se consideriamo che l’Inter ha disputato ben 7 partite a San Siro e che quasi 25 milioni di euro sono stati totalizzati solamente con le ultime due sfide interne contro Bayern Monaco e Barcellona.