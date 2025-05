Luis Henrique snobba l’Inter: “Era peggio il Barcellona”

Dopo essersi qualificato per la finalissima di Champions League battendo l’Arsenal, Luis Henrique e il suo Paris Saint Germain se la dovranno vedere con l’Inter il prossimo 31 maggio nella gara di Monaco. Il tecnico spagnolo, però, ieri sera nel post-partita ha ammesso di aver fatto il tifo per il Barcellona, squadra per la quale prova ancora un affetto enorme per il suo passato sia da calciatore che da allenatore blaugrana.

Lo stesso Luis Henrique ha in un certo senso snobbato l’Inter, rivelando che per lui sarebbe stato peggio sfidare la squadra di Flick in finale. Inoltre, per accendere con qualche settimana di anticipo la rivalità con i nerazzurri, ha spiegato che secondo lui il Barcellona avrebbe meritato di più l’accesso alla finale di Monaco, definendo ‘strano’ il risultato ottenuto tra andata e ritorno.

Queste le parole dello spagnolo: “Per me giocare una finale di Champions contro il Barça sarebbe stata la cosa peggiore, la cosa peggiore. Se non ci fossimo stati noi, mi sarebbe piaciuto che vedere il Barcellona vincere. Ma ora ci siamo noi e faremo di tutto per vincerla. Se a qualcuno dici che vai a segnare sei gol in una semifinale e vieni comunque eliminato, non ci crede. Ma ha dimostrato che tipo di calcio si fa a Barcellona. Chiaramente avrebbero potuto qualificarsi in finale e l’avrebbero meritato. Il risultato è stato un po’ strano”.