Prima o poi a Barcellona riusciranno a lasciarsi alle spalle la delusione per non essere riusciti a centrare l’obiettivo finale di Champions League. La speranza è che questo possa avvenire in tempi non troppo dilatati, viste soprattutto le accuse che ora dopo ora continuano ad arrivare dalla Spagna contro Uefa, arbitro e Inter.

Tra gli ultimi in ordine cronologico anche Gavi, subentrato nel finale della gara di San Siro. Il centrocampista spagnolo ha fatto intendere sul suo profilo Instagram di essere stato insieme al suo Barcellona vittima di una sorta di complotto. Qualcuno, non si capisce bene chi, avrebbe deciso a tavolino che l‘Inter sarebbe dovuta andare in finale per ‘paura’ di vedere i blaugrana in corsa su tutti i fronti.

Questa l’assurda accusa lanciata dal calciatore sui propri social: “E’ molto duro, soprattutto sapendo quanto eravamo vicini. Non hanno voluto che arrivassimo a questa finale perché con la stagione che stiamo facendo avevano paura”.