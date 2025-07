Trevisani vota l’EREDE di Calhanoglu: “Prenderei QUESTO giocatore”

Si è parlato molto nelle scorse settimane del possibile addio di Hakan Calhanoglu all’Inter. Il Galatasaray sembrava essere molto forte sul giocatore, in rotta con l’ambiente dopo le parole di Lautaro Martinez. La situazione, però, sembra essere rientrata.

Nel frattempo, l’Inter aveva sondato il terreno per un sostituto e tra i vari profili era emerso anche il nome di Richard Rios del Palmeiras. Del centrocampista colombiano, oggi obiettivo della Roma, ha parlato Riccardo Trevisani a Cronache di Spogliatoio, tenendo in vita la suggestione di un suo arrivo in nerazzurro.

Queste le sue parole:

“Rios è un giocatore forte e quelli buoni vanno bene ovunque. Per me è buono pure per l’Inter se parte Calhanoglu”.