La Fiorentina ha scelto Asllani: la richiesta dell’Inter

Kristjan Asllani rimane uno dei nomi più caldi sul mercato in uscita dell’Inter. Il centrocampista albanese, utilizzato parecchio da Cristian Chivu durante il Mondiale per Club, rischia di non trovare spazio in virtù del possibile cambio modulo del tecnico rumeno e del passaggio a due soli centrocampisti.

Nei suoi confronti sono arrivati già parecchi sondaggi, a partire dal Betis che nei giorni scorsi si è detto molto interessato. Gli spagnoli, però, non sembrano essere disposti ad andare oltre i 10 milioni di euro, una valutazione inferiore rispetto a quella fatta dall’Inter per il cartellino del centrocampista albanese.

Come riportato da TMW, infatti, il club nerazzurro ha fissato un prezzo pari a 15 milioni di euro per Asllani. Sull’ex Empoli pare si stia per muovere con convinzione la Fiorentina, alla ricerca di un play con le sue caratteristiche. Dopo le difficoltà riscontrate per arrivare a Hugo Larsson e Adrian Bernabé, i viola avrebbero deciso di intraprendere i contatti con il club nerazzurro e regalare il colpo a Pioli.