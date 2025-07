Stallo di mercato sulla clausola: “Ostacolo all’addio”

Si continua a lavorare sul fronte cessioni in casa Inter. La dirigenza nerazzurra sta provando a piazzare alcune uscite in grado di portare denaro da reinvestire poi sul mercato. Una strategia che potrebbe costringere a qualche sacrificio, specie per i giovani talenti, come nel caso di Aleksandar Stankovic.

Anche per questo motivo, l’Inter starebbe provando a inserire una clausola di recompra nel potenziale accordo con il Brugge per il trasferimento del centrocampista. Come raccontato dal sito belga HLN, però, è proprio questa opzione a bloccare l’accordo da 10 milioni di euro.

Inter e Brugge, infatti, non riescono a concordare la cifra per il riacquisto fra 2 anni, dal momento che la proposta da 25 milioni di euro dei nerazzurri è ritenuta troppo bassa. Il club belga, evidentemente, è convinto che l’esplosione e la valorizzazione di Stankovic possa portarlo a valere molto di più in futuro.