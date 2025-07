Taremi lascia l’Inter: c’è l’ASSIST dell’agente

Dopo una sola stagione all’Inter, iniziata con grandi aspettative, ma rivelatasi amara di soddisfazioni, Mehdi Taremi sembra già destinato a dire addio. La sua partenza, infatti, sembra inevitabile e aprirebbe le porte ai nerazzurri per un nuovo investimento in attacco.

A favorire l’addio potrebbe essere l’agente Federico Pastorello, fondamentale lo scorso anno come intermediario proprio nella trattativa per l’arrivo di Taremi all’Inter. Ora, dovrebbe ricoprire lo stesso ruolo per facilitare il suo addio, come riportato dal giornalista Hatam Shiralizadeh.

Pastorello aiuterà Taremi a trovare un nuovo club, con diverse squadre che sembrerebbero interessate al giocatore, sebbene non ci sia stata ancora nessuna offerta ufficiale.