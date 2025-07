Chivu CAMBIA l’Inter: pronti due nuovi moduli

Si è subito intuita al Mondiale per Club la voglia di Cristian Chivu di incidere subito nel mondo Inter con una traccia diversa dal solco lasciato dai quattro anni di Simone Inzaghi. Senza stravolgere il lavoro straordinario del tecnico piacentino, il nuovo allenatore ha cercato di trasmettere ai suo ragazzi – seppur in pochissimo tempo – un assaggio delle sue nuove idee.

Dal pressing più aggressivo alla verticalizzazione rapida, passando per un paio di moduli già testati nel corso del Mondiale statunitense. Come confermato da La Gazzetta dello Sport, infatti, Chivu vorrebbe andare oltre il 3-5-2 di inzaghiana memoria e costruire la sua nuova Inter su due moduli per certi versi più offensivi.

Non è in discussione in questo momento la linea a tre in difesa, anche se non è escluso che in futuro si possa testare anche il sistema a quattro. Ad ogni modo, i due moduli provati e visti durante il Mondiale sono il 3-4-2-1 e il 3-4-1-2. In questo momento potrebbe essere determinante il ruolo di Mkhitaryan: l’armeno potrebbe infatti agire sia da trequartista unico, sia da attaccante insieme a Thuram alle spalle di Lautaro Martinez.

Anche Frattesi ha caratteristiche piuttosto offensive e, come già visto in Nazionale, potrebbe essere avanzato da Chivu proprio sulla trequarti. Inoltre, dal mercato è atteso un ultimo colpo per completare il reparto avanzato: il principale indiziato è diventato negli ultimi giorni Openda, anche se per via del costo da oltre 30 milioni potrebbe essere scavalcato da altri pretendenti.