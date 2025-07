Frenata Inter sul prossimo colpo: ora c’è un nuovo problema

Rafforzato l’attacco con il colpo Bonny e messa da parte la questione Calhanoglu, che ora sembra destinato a rimanere, il mercato dell’Inter è focalizzato soprattutto sulla ricerca di un profilo in grado di rafforzare e ringiovanire la difesa. L’obiettivo principale è Giovanni Leoni del Parma, ma la pista sembra farsi sempre più complicata.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’ostacolo principale rimane la richiesta del Parma da almeno 40 milioni di euro, una cifra che l’Inter non sembra in grado di raggiungere al momento. Inoltre, un nuovo problema si sarebbe aggiunto alla trattativa.

Leoni, infatti, sarebbe finito nel taccuino degli obiettivi del Liverpool in difesa, con gli inglesi che non dovrebbero avere le stesse limitazioni economiche dei nerazzurri. Un affondo dei Reds, pertanto, taglierebbe fuori l’Inter dalla corsa al difensore. Anche per questo motivo, la dirigenza sta già valutando altri profili.