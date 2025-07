Rivelate le 13 offerte rifiutate dall’Inter per Pio Esposito

Sono stati ben 13 i club che nelle scorse settimane hanno bussato alla porta dell’Inter per il giovane bomber Francesco Pio Esposito. Non solo richieste per averlo in prestito per la prossima stagione, perché al club nerazzurro sono arrivate anche proposte importanti per la cessione del classe 2005 a titolo definitivo.

L’Inter, che inizialmente aveva previsto di mandare Esposito in prestito in Serie A, si è dovuta ricredere durante il Mondiale per Club. Da una parte la prova enorme del ragazzo disputata contro il River Plate, dall’altra anche l’approdo di Cristian Chivu sulla panchina nerazzurra risultato decisivo per la conferma dell’attaccante nell’organico della prossima stagione.

Come scritto dal Corriere dello Sport, era stato innanzitutto il Napoli a provare a strappare Pio Esposito all’Inter a titolo definitivo con un’offerta importante. Tentativi che successivamente sono stati avanzati anche da Fiorentina, Como, Nottingham Forest e Leicester, ma che in tutti i casi hanno trovato la ferma opposizione del club nerazzurro.

A coltivare qualche speranza in più sono state le formazioni che lo avevano chiesto in prestito all’Inter: Lazio, Cagliari, Bologna, Parma, Torino, Sassuolo, Ajax e Basilea. Come detto, però, Pio Esposito si è guadagnato la conferma definitiva nel corso del Mondiale per Club, convincendo i dirigenti nerazzurri a puntare forte sul suo talento già dalla stagione in arrivo.