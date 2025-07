Inter, vertice decisivo per l’affare: in ballo 10 milioni

Potrebbe essere quella di oggi la giornata decisiva in casa Inter per una cessione da 10 milioni di euro. Una cifra importante che consentirebbe al club nerazzurro di tornare a lavorare in entrata e definire al più presto il nuovo organico di Cristian Chivu.

Dopo le intense riunioni degli ultimi giorni, il club nerazzurro punta infatti a trovare l’accordo definitivo con il Bruges per il trasferimento di Aleksandar Stankovic. Le due società hanno da tempo raggiunto l’intesa per la cessione a titolo definitivo del centrocampista serbo sulla base di 10 milioni di euro, mentre non hanno ancora trovato la quadra per il prezzo della recompra.

L’Inter vorrebbe infatti fissare tale clausola su base biennale per un’opzione da 25 milioni complessivi, mentre il Bruges ne chiede 30 da esercitare entro la fine della stagione 2025/26. Secondo La Gazzetta dello Sport, questa distanza non dovrebbe comunque mettere a rischio la buona riuscita dell’operazione e potrebbe già sbloccarsi nel prossimo vertice tra le due società.