Openda apre all’Inter: svelata la richiesta del Lipsia

Lois Openda potrebbe essere il vero Mister X per l’attacco dell’Inter. Il nome dell’attaccante belga, accostato ai nerazzurri ormai da diversi giorni, potrebbe essere quello ideale per completare il reparto avanzato della squadra di Cristian Chivu.

E’ ormai chiara la volontà da parte del club interista di regalare al tecnico un altro colpo in attacco. L’obiettivo è quello di aggiungere un calciatore con caratteristiche diverse rispetto agli attuali interpreti a disposizione di Chivu: un attaccante anche con meno gol in dote rispetto ai centravanti in rosa, ma capace di saper saltare l’uomo e risultare decisivo contro squadre che tendono a chiudersi in difesa.

Come riferito questa mattina dal Corriere dello Sport, una prima apertura all’operazione sarebbe arrivata dallo stesso Openda. Dopo un primo sondaggio effettuato dall’Inter, l’attaccante avrebbe fatto sapere di essere interessato al trasferimento. Un importante passo in avanti che potrebbe agevolare un’eventuale trattativa con il Lipsia, club titolare del cartellino.

Per quanto riguarda i tedeschi, la richiesta per cedere Openda non dovrebbe superare i 30-35 milioni di euro. Chiaro che, una volta risolto il nodo Taremi, l’Inter dovrà sbloccare anche un paio di uscite tra gli esuberi ancora in organico così da poter finanziare l’acquisto del belga.