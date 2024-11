Chi è Nicolò Bertola, il talento a costo zero per la difesa dell’Inter

Da diverse settimane, l’Inter è già al lavoro per programmare le prossime sessioni di mercato, con diversi profili finiti nel mirino della dirigenza nerazzurra. Tra i reparti più attenzionati c’è sicuramente la difesa, che avrà bisogno di un ringiovanimento importante.

Non è da escludere, peraltro, che l’Inter provi a rinforzarla già nel mercato di gennaio. Marotta è stato chiaro: il club si muoverà solo in caso di potenziali occasioni. Una di queste potrebbe essere rappresentata da Nicolò Bertola, difensore classe 2003, in scadenza di contratto con lo Spezia. Andiamo a conoscere meglio il suo profilo.

Bertola Inter

L’Inter segue già da diverso tempo il profilo di Nicolò Bertola, che sarebbe un innesto perfetto per due motivi: ringiovanirebbe il reparto difensivo e sarebbe un investimento in linea con i parametri di mercato voluti da Oaktree.

Il giovane difensore dello Spezia, però, è già finito nel mirino di diversi club di Serie A. Su di lui, infatti, ci sarebbero club come Fiorentina e Torino, ma anche Milan e Juventus. Il vantaggio dei nerazzurri potrebbero essere i buoni rapporti con il club ligure, legati soprattutto al cartellino di Francesco Pio Esposito.

Proprio per questo motivo, l’Inter potrebbe anche pensare di cogliere l’occasione e anticipare l’operazione già a gennaio, pagando una cifra simbolica allo Spezia e superando la concorrenza. Una mossa da non escludere, con Bertola che potrebbe rimanere in prestito ai liguri fino a fine stagione.

Bertola Transfermarkt

Nicolò Bertola è un difensore centrale di proprietà dello Spezia, con il quale si sta imponendo sempre di più come uno dei giocatori più interessanti della Serie B, tanto da essere anche nel giro della Nazionale Italiana Under-21. In scadenza di contratto il prossimo 30 giugno 2025, secondo Transfermarkt (novembre 2024) ha un valore del cartellino pari a 1,7 milioni di euro, ma in costante ascesa (da gennaio, infatti, ha quintuplicato il suo valore).

Carriera Bertola

Nato il 23 marzo 2003, Nicolò Bertola è cresciuto calcisticamente nelle giovanili dello Spezia, facendo tutta la trafila fino alla prima squadra. Nella stagione 2021/2022, infatti, esordisce in Serie A, contro l’Udinese il 14 maggio. Fa un’altra presenza contro il Napoli una settimana dopo, oltre a una presenza in Coppa Italia da titolare.

La stagione successiva, però, viene spedito in prestito al Montevarchi in Serie C, collezionando 22 presenze in campionato. Tornato allo Spezia, inizia a scalare le gerarchie in Serie B, arrivando a 16 presenze nello scorso campionato. Quest’anno, invece, le apparizioni sono già 13, di cui solo una subentrando dalla panchina.

Un rendimento in grande ascesa, che gli ha permesso di esordire anche con la Nazionale Italiana Under 21, il 4 giugno 2024, contro il Giappone.

Bertola skills e caratteristiche

Difensore centrale di piede destro, Nicolò Bertola è dotato di una stazza notevole, 192 cm. Il suo idolo calcistico è Alessandro Nesta, con il quale condivide un piede di ottima qualità, che gli permette di avere una visione di gioco notevole. Inoltre, è dotato anche di un ottimo senso dell’anticipo.

Sono queste caratteristiche che lo rendono un giocatore in grado di adattarsi perfettamente al gioco di Inzaghi, aggiugendo maggiore freschezza atletica a un reparto dove, soprattutto nella posizione di perno centrale, l’età comincia a farsi sentire.

Non solo, Bertola è dotato anche di un ottimo colpo di testa in fase offensiva, che lo rendono una costante minaccia aerea per le retroguardie avversarie. Con la maglia dello Spezia ha già segnato 4 reti, di cui 3 solamente in questo primo scorcio di stagione.