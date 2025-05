Allarme Torino-Inter: nuovo TITOLARE KO

Torino-Inter non sarà una partita semplice per gli uomini di Simone Inzaghi. Non solo perché arriverà a pochi giorni dalla dura sfida in Champions League con il Barcellona, ma anche per b che condizioneranno l’undici titolare e non solo.

Inzaghi, infatti, dovrà rinunciare a diversi elementi importanti della rosa, ai quali si è aggiunto in queste ore Henrikh Mkhitaryan. Lo ha riportato Sky Sport, sottolineando come l’armeno sarà costretto a qualche giorno di allenamento differenziato, a causa di un risentimento alla muscolatura dell’addome

Le sue condizioni andranno valutate di giorno in giorno, chiaramente, ma Mkhitaryan dovrebbe tornare in campo già contro la Lazio.