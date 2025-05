La data UFFICIALE di Inter-Lazio, penultima di Serie A

La Lega Serie A questa mattina ha diffuso la programmazione ufficiale della 37esima giornata, la penultima di questo campionato. Un turno che vedrà l’Inter di scena a San Siro nel big match contro la Lazio. I nerazzurri, dopo essersi aggiudicati il pass per la finale di Champions League, sono ancora in corsa per il campionato a soli 3 punti dal Napoli.

Per quanto riguarda la data di Inter-Lazio, questa – come tutti gli altri incontri attualmente in calendario – si disputerà domenica 18 maggio. Non vi sono ancora informazioni certe per quanto riguarda l’orario dell’incontro che, come spiegato dal comunicato della Lega, verrà annunciato solamente nella giornata di martedì 13 maggio.