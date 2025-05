Nonostante le polemiche che lo hanno travolto per l’arbitraggio della semifinale di ritorno di Champions League dello scorso martedì a San Siro nel match vinto dall’Inter sul Barcellona, Szymon Marciniak potrebbe essere designato come arbitro della finale di Monaco del prossimo 31 maggio 2025.

In realtà, come riferito dall’ex fischietto van der Ende, “esiste una regola non scritta per cui se accedi alla semifinale di ritorno della Champions League, la UEFA ti premia, sali sul podio della stagione, ma non hai alcuna possibilità di raggiungere la finale”. Stavolta, però, da parte della stessa Uefa potrebbe essere fatto uno strappo alla regola.

Ad oggi, infatti, Marciniak è considerato tra i top 3 arbitri in Europa al pari dei francesi Turpin e Letexier. Questi ultimi, considerata la presenza del Psg in finale, non verranno però presi in considerazione per la direzione della finale Psg-Inter, così come eventuali arbitri italiani in lizza. Da qui, ecco che il nome di Marciniak è tornato prepotentemente in corso come papabile per arbitrare la finalissima di Monaco.

Una designazione che, se confermata, si porterebbe dietro non poche polemiche da parte dei parigini. Aspetto, questo, che inevitabilmente l’Uefa terrà in considerazione prima di comunicare una scelta ufficiale sull’incontro.