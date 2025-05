Dove vedere Torino-Inter, diretta tv e streaming del match

Quando si gioca Torino-Inter, 36^ giornata Serie A

Restano da giocare soltanto ancora tre partite prima della fine del campionato di Serie A 2024/25 e la prima di queste ultime gare vedrà l’Inter impegnata in una trasferta mai semplice come quella sul campo del Torino. Di seguito le info per seguire in streaming e TV questo match.

Il calcio d’inizio di Torino-Inter, gara valida per la 36^ giornata di Serie A, è fissato per domenica 11 maggio alle ore 18:00.

Torino-Inter, dove vederla: DAZN o Sky?

Torino-Inter verrà trasmessa domenica 11 maggio alle ore 18:00 in diretta tv sia da DAZN che da Sky Sport. Sarà possibile seguire la gara scaricando l’app di DAZN su Smart TV, oppure attraverso una console di gioco o con dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Sui canali satellitari sarà possibile vedere la partita sui canali 202 e 251 della piattaforma Sky.

Il match che si giocherà allo stadio Olimpico Grande Torino (qui le probabili formazioni di Torino-Inter) sarà disponibile anche in diretta streaming: gli abbonati potranno guardarla sul sito ufficiale di DAZN, oppure scaricando l’app su dispositivi come PC, tablet o smartphone. Gli abbonati DAZN che hanno attivato l’apposita opzione, inoltre, potranno seguire la partita sul satellite, sul canale ZONA DAZN. Lo streaming per gli abbonati Sky è invece possibile con l’app di Sky GO oppure con Now TV.

Noi di Passione Inter saremo come sempre in diretta sui nostri canali YouTube e Twitch per seguire Torino-Inter in diretta insieme a voi!